В результате взрывов во Львове, расположенном на западе Украины, была повреждена промышленная инфраструктура. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

«О последствиях ночной атаки по Львову. Повреждены... два промышленных объекта», — написал Козицкий, не предоставив конкретной информации о том, какие именно объекты пострадали.

В ночь на 12 июля украинские средства массовой информации сообщали о серии взрывов, прогремевших во Львове и других городах Украины. Позднее украинское издание «Страна.ua» сообщило о разрушении здания крупного предприятия «Электрон» во Львове, специализирующегося на производстве различной электроники.

До этого в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что российские военнослужащие в период с 5 по 11 июля нанесли шесть массированных ударов по объектам ВСУ. В рамках выполнения боевых задач, подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации задействовали передовые образцы высокоточного вооружения. Среди прочего, активно применялись ударные беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Ранее Зеленая Долина в ДНР перешла под контроль российских войск.