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В Минобороны отчитались об ударах по военным объектам ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесло шесть групповых ударов по объектам ВСУ с 5 июля
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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ в период с 5 по 11 июля нанесли шесть групповых ударов высокогорным оружием по объектам вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

«С 5-го по 11-е июля т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами...», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ударов ВС РФ были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу. Кроме того, сообщается, что ликвидированы военные аэродромы, склады и места сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

Сообщается, что среди прочего под удары попали арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, местные военкоматы, а также пункты временной дислокации ВСУ.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили подземное управление территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата), располагавшееся на территории завода «Стальканат» в Одессе.

Ранее Зеленая Долина в ДНР перешла под контроль российских войск.

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