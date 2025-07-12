Подпольщик Лебедев: военные части ВСУ во Львове и Луцке подверглись ударам

Военные части и тренировочные лагеря Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех городах страны подверглись ударам. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Целями стали объекты во Львове, Луцке и Черновцах.

«Бьют по новым поставкам вооружений для бандеровцев. Есть «прилеты» в военные части и тренировочные лагеря», — рассказал Лебедев.

12 июля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российские войска ночью нанесли удар по зданию компании «Электрон» во Львове. Данное предприятие занимается производством радиоэлектронной техники и входит в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Накануне в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что военнослужащие страны в период с 5 по 11 июля нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ. При выполнении боевых задач солдаты Вооруженных сил РФ использовали высокоточное оружие, включая ударные беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». В результате ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетической инфраструктуры, военные аэродромы.

Ранее бойцы ВС РФ нанесли удар по военному заводу в Киеве.