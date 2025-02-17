Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На компенсации жителям Курской области выделили почти полтора миллиарда рублей

Кабмин РФ: на компенсации потерявшим жилье курянам выделили 1,3 млрд рублей
close
Shutterstock

Правительство России выделит более 1,3 млрд рублей на компенсацию расходов за аренду жилья семьям в Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится на сайте Кабмина.

«Граждане, в числе которых семьи с детьми, были вынуждены покинуть свои дома и теперь арендуют временное жилье. Для компенсации расходов за найм квартир правительство дополнительно выделит Курской области более 1,3 млрд рублей», — сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он дал поручение министерствам строительства и финансов донести средства до региона в оперативном порядке.

Также по поручению премьер-министра на поддержку аграриев, пострадавших в Курской области, выделят 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства. Уточняется, что поддержку получат 20 сельхозпроизводителей.

До этого СК возбудил дело после атаки ВСУ на село в Курской области. По данным пресс-службы ведомства, в результате атаки один из местных жителей получил ранения и был госпитализирован. Помимо этого, в ходе атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные дома.

В публикации говорится, что в ходе предварительного расследования будут установлены и привлечены к ответственности солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в проведении операции.

Ранее в Курской области на две минуты объявляли ракетную опасность.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами