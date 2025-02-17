На компенсации жителям Курской области выделили почти полтора миллиарда рублей

Правительство России выделит более 1,3 млрд рублей на компенсацию расходов за аренду жилья семьям в Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится на сайте Кабмина.

«Граждане, в числе которых семьи с детьми, были вынуждены покинуть свои дома и теперь арендуют временное жилье. Для компенсации расходов за найм квартир правительство дополнительно выделит Курской области более 1,3 млрд рублей», — сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он дал поручение министерствам строительства и финансов донести средства до региона в оперативном порядке.

Также по поручению премьер-министра на поддержку аграриев, пострадавших в Курской области, выделят 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства. Уточняется, что поддержку получат 20 сельхозпроизводителей.

До этого СК возбудил дело после атаки ВСУ на село в Курской области. По данным пресс-службы ведомства, в результате атаки один из местных жителей получил ранения и был госпитализирован. Помимо этого, в ходе атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные дома.

В публикации говорится, что в ходе предварительного расследования будут установлены и привлечены к ответственности солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в проведении операции.

Ранее в Курской области на две минуты объявляли ракетную опасность.