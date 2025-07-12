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Над Краснодарским краем ликвидировали несколько дронов ВСУ

МО: над Краснодарским краем уничтожены три украинских беспилотника
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Краснодарским крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 10.00 мск до 11.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Краснодарского края», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Всего в это время российские военные сбили восемь дронов Вооруженных сил Украины над регионами России.

По данным Минобороны, дежурные системы ПВО в течение ночи сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионами РФ. Больше всего целей — 16 — уничтожили в Брянской области. Еще пять беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, четыре — в Республике Крым, три — в Ростовской области, два — в Курской области. В Краснодарском крае и Воронежской области, а также над акваторией Азовского моря перехватили по одному БПЛА.

11 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник атаковал деревню Суходол в Беловском районе. Из-за действий ВСУ пострадали четыре человека — 53-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 32, 33 и 45 лет. Раненых доставили в Беловскую центральную районную больницу, при этом врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Ранее в Курской области после атаки БПЛА начался пожар на территории предприятия.

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