На Украине прохожий напал на сотрудника ТЦК, помогая мобилизованному сбежать

В Харькове прохожий напал на военкома, когда помогал мобилизованному убежать

Неизвестный прохожий, который помогал мужчине избежать мобилизации в Харькове, причинил телесные повреждения работнику территориального центра комплектования (ТЦК аналог военкомата на Украине). Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

В публикации говорится, что сотрудники ТЦК высаживали 44-летнего мобилизованного из автомобиля около вокзала, чтобы сопроводить его в военную часть. В этот момент за мужчину заступилась толпа прохожих, один из которых напал на работника.

До этого представители пророссийского подполья Херсонской области сообщили, что украинцы стали массово передавать ВС РФ координаты ТЦК после атак на аналогичные объекты в Полтаве и других городах. По словам источника агентства, мотивации для передачи данных у украинцев «достаточно».

В последние недели ВС РФ успешно поразили здания ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье.

12 июля Вооруженные силы РФ в течение суток поразили территориальные центры комплектования, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в более чем 130 районах.

Ранее на Украине произошел сбой в военном приложении.