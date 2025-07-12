На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине прохожий напал на сотрудника ТЦК, помогая мобилизованному сбежать

В Харькове прохожий напал на военкома, когда помогал мобилизованному убежать
true
true
true
close
Shutterstock

Неизвестный прохожий, который помогал мужчине избежать мобилизации в Харькове, причинил телесные повреждения работнику территориального центра комплектования (ТЦК аналог военкомата на Украине). Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

В публикации говорится, что сотрудники ТЦК высаживали 44-летнего мобилизованного из автомобиля около вокзала, чтобы сопроводить его в военную часть. В этот момент за мужчину заступилась толпа прохожих, один из которых напал на работника.

До этого представители пророссийского подполья Херсонской области сообщили, что украинцы стали массово передавать ВС РФ координаты ТЦК после атак на аналогичные объекты в Полтаве и других городах. По словам источника агентства, мотивации для передачи данных у украинцев «достаточно».

В последние недели ВС РФ успешно поразили здания ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье.

12 июля Вооруженные силы РФ в течение суток поразили территориальные центры комплектования, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в более чем 130 районах.

Ранее на Украине произошел сбой в военном приложении.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами