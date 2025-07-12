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На Украине произошел сбой в военном приложении

На Украине в четвертый раз за неделю сломалось приложение для призывников
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Украине в четвертый раз за неделю произошел сбой в работе приложения для призывников «Резерв+». Об этом пишет издание «Украина сейчас».

Приложение «Резерв+» было запущено в мае 2024 года одновременно с принятием закона об ужесточении мобилизации на Украине. Оно позволяет военнообязанным дистанционно обновлять учетные данные.

Сейчас украинцам при явке в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) советуют брать с собой бумажные документы, подтверждающие требуемую информацию. Причины сбоя в работе «Резерва» не называются.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Совфеде назвали удары по ТЦК новой стратегией российских войск.

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