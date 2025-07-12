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В Минобороны РФ рассказали об ударах по военным комиссариатам на Украине

МО РФ: российские войска поразили территориальные центры комплектования ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ в течение суток поразили территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты), а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в более чем 130 районах. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

Боевые задачи выполнили артиллерийские расчеты и ракетные войска группировок войск ВС РФ. Кроме того, в операциях приняли участие оперативно-тактическая авиация и расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») и иностранных наемников в 133 районах», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток времени российские системы противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы и 189 украинских БПЛА. Всего с начала специальной военной операции подразделения ВС РФ уничтожили более 69 тыс. беспилотников ВСУ.

Ранее в подполье заявили, что сотрудников военных комиссариатов на Украине охватила паника после ударов по ТЦК.

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