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В Норвегии назвали «бесполезной инвестицией» помощь Украине по поставкам ПВО

Steigan: помощь Украине по поставкам ПВО может стать бесполезной инвестицией
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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Помощь Украине по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot может оказаться бесполезной инвестицией. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

«Ракеты Patriot выполняют функцию противовоздушной обороны против некоторых российских ракет, но против гиперзвука у них нет шансов. <...> Российское оружие их просто уничтожит. Норвежские инвестиции в миллиард долларов, вероятно, окажутся бесполезными», — говорится в материале.

8 июля портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому незамедлительно передать десять ракет для комплексов ПВО Patriot. Также глава Белого дома выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

12 июля газета The Guardian сообщила, что решение Трампа отправить Украине десять ракет для систем Patriot ничего не поменяет на поле боя. По мере продвижения российских войск на восток положение Украины становится «все более шатким», констатирует издание.

Ранее Мерц заявил о готовности купить у США ЗРК Patriot для передачи Украине.

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