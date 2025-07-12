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Названа цель ударов российской армии во Львове

«Военный обозреватель»: целью ударов по Львову стал завод «Электрон»
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Telegram-канал »Военный обозреватель»

Ночью Вооруженные силы нанесли удар по объекту во Львове. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как выяснили журналисты, целью атаки стало здание компании «Электрон», занимающейся производством радиоэлектронной техники. По данным канала, предприятие специализируется на выпуске различного оборудования и входит в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Официальные заявления украинских властей о последствиях удара пока не поступали.

Накануне бойцы Вооруженных сил Украины атаковали дроном администрацию города — спутника ЗАЭС Энергодара. Мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале отмечал, что атака произошла в ночь на 11 июля, около 01:00 по московскому времени. Пухов отметил, что в момент атаки в здании не было работников, никто не пострадал.

При этом мэр подчеркнул, что ситуация в городе остается напряженной. Пухов призвал горожан не игнорировать сообщения о воздушной опасности в официальных Telegram-каналах и других информационных ресурсах.

Ранее данные об атаке российской системой ПВО белорусского самолета оказались фейком.

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