Названа цель ударов российской армии во Львове

Ночью Вооруженные силы нанесли удар по объекту во Львове. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как выяснили журналисты, целью атаки стало здание компании «Электрон», занимающейся производством радиоэлектронной техники. По данным канала, предприятие специализируется на выпуске различного оборудования и входит в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Официальные заявления украинских властей о последствиях удара пока не поступали.

Накануне бойцы Вооруженных сил Украины атаковали дроном администрацию города — спутника ЗАЭС Энергодара. Мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале отмечал, что атака произошла в ночь на 11 июля, около 01:00 по московскому времени. Пухов отметил, что в момент атаки в здании не было работников, никто не пострадал.

При этом мэр подчеркнул, что ситуация в городе остается напряженной. Пухов призвал горожан не игнорировать сообщения о воздушной опасности в официальных Telegram-каналах и других информационных ресурсах.

Ранее данные об атаке российской системой ПВО белорусского самолета оказались фейком.