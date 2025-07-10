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Российская армия снова нанесла удар по Киеву

РИА Новости: удар нанесен по военному заводу ВСУ в Киеве
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Удар нанесен по военному заводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

По информации источников Лебедева, был нанесен удар по двум цехам военного завода, расположенного в Киеве. По его информации, «прилетело в завод военный, в два цеха».

В ночь на 10 июля армия России провела массированную атаку на объекты ВСУ на Украине. В Киеве сообщили, что она длилась почти десять часов. За это время было применено более 400 дронов и ракет.

Небо над украинской столицей затянуло смогом. Минобороны России заявило, что удары наносились только по предприятиям военно-промышленного комплекса и военному аэродрому.

Днем ранее российская армия провела самую массовую атаку на Украину с начала специальной военной операции. Что известно об ударах и как атаку комментируют украинские власти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Порошенко показал разрушенную телестудию в Киеве.

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