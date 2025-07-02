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Военкор заявил о кратном увеличении числа бойцов армии КНДР в зоне СВО

Военкор Сладков: войска Северной Кореи втрое увеличивают контингент в зоне СВО
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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Сладков заявил в Telegram-канале, что войска Северной Кореи кратно увеличивают присутствие в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Братья-корейцы увеличивают свой боевой контингент в СВО в три раза», — написал военкор.

При этом Сладков не раскрыл свои источники.

26 июня агентство Reuters, ссылаясь на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS), сообщало, что КНДР в июле или августе текущего года может перебросить в Россию дополнительные войска для участия в боевых действиях против Украины. По информации NIS, северокорейская сторона также якобы поставляет РФ артиллерийские снаряды и ракеты.

В мае военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что после освобождения Курской области северокорейские войска могут быть задействованы в боях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, поскольку эти регионы юридически являются российскими.

Ранее в Пхеньяне высказались о деятельности военных КНДР в России.

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