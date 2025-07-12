Лавров высказался о дальнейшем участии северокорейских войск в СВО

Лавров: вопрос о дальнейшей помощи РФ в зоне СВО решает сама Северная Корея

Вопрос о предоставлении РФ дальнейшей помощи в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине решают сами власти КНДР. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским министром иностранных дел Цой Сон Хи заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, Москва продолжает реагировать на поступающие из Пхеньяна предложения об участии северокорейских солдат в боевых действиях. В том числе это касается инициатив, автором которых является глава государства Ким Чен Ын.

«Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», — сказал дипломат.

Таким образом Лавров ответил на вопрос журналистов, возможна ли отправка северокорейских военных на другие направления в зоне СВО после освобождения Курской области.

2 июля военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что войска КНДР в три раза увеличивают присутствие в зоне украинского конфликта. До этого агентство Reuters со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи написало, что Пхеньян в июле или августе текущего года может перебросить дополнительные подразделения на фронт.

Ранее в КНДР заявили о поддержке политики РФ по защите суверенитета.