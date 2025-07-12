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КНДР заявила о поддержке политики России по защите суверенитета

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи: мы поддержим политику РФ по защите суверенитета
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Виталий Аньков/РИА Новости

КНДР выразила готовность поддерживать политику России по защите суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вонсане, передает ТАСС.

«Правительство КНДР будет неизменно поддерживать действия России по отстаиванию государственного суверенитета и международной справедливости», — сказала Цой Сон Хи.

Она отметила выход двусторонних отношений на уровень стратегического сотрудничества. Министр добавила, что участие военнослужащих КНДР в событиях Курского региона «отразило высокий уровень взаимодействия».

В свою очередь, министр иностранных дел России отметил, что участие военнослужащих Северной Кореи в освобождении Курской области — это прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как «непобедимое братство». Лавров отметил, что военнослужащие Корейской народной армии вместе с российскими военнослужащими «приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов».

Ранее Лавров пообещал КНДР увеличение турпотока на курорт Вонсан.

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