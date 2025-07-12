ВСУ потеряли более 65 военных в зоне группировки «Днепр»

В зоне ответственности группировки «Днепр» зафиксированы потери более 65 украинских военных за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, передает ТАСС.

«Подразделения поразили формирования двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и береговых частей ВСУ», — отметил Кодрян.

По его данным, выведены из строя 11 автомобилей, артиллерийское орудие, 9 станций РЭБ и 6 складов.

Боевые действия велись в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск, Веселое, Антоновка и Днепровское.

12 июля генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг подтвердил сохранение инициативы Вооруженных сил России на Украине. По его словам, ВСУ вынуждены передислокацию на западные рубежи. Генерал добавил, что ситуация в воздушном пространстве Украины ухудшилась, особенно над крупными городами.

Также сообщалось, что артиллерия и операторы беспилотников ВСУ наносят удары по позициям 143-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) на великобурлукском направлении в Харьковской области.

Ранее разведчик сообщил, что ВСУ бросают в штурм в одной области наспех собранные отряды.