На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ потеряли более 65 военных в зоне ответственности группировки «Днепр»

ВСУ потеряли более 65 военных в зоне группировки «Днепр»
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В зоне ответственности группировки «Днепр» зафиксированы потери более 65 украинских военных за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, передает ТАСС.

«Подразделения поразили формирования двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и береговых частей ВСУ», — отметил Кодрян.

По его данным, выведены из строя 11 автомобилей, артиллерийское орудие, 9 станций РЭБ и 6 складов.

Боевые действия велись в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск, Веселое, Антоновка и Днепровское.

12 июля генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг подтвердил сохранение инициативы Вооруженных сил России на Украине. По его словам, ВСУ вынуждены передислокацию на западные рубежи. Генерал добавил, что ситуация в воздушном пространстве Украины ухудшилась, особенно над крупными городами.

Также сообщалось, что артиллерия и операторы беспилотников ВСУ наносят удары по позициям 143-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) на великобурлукском направлении в Харьковской области.

Ранее разведчик сообщил, что ВСУ бросают в штурм в одной области наспех собранные отряды.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами