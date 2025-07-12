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ВСУ наносят удары по украинской бригаде в Харьковской области

ТАСС: ВСУ наносят удары по позициям своей бригады в Харьковской области
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Stringer/Reuters

Артиллерия и операторы беспилотников ВСУ наносят удары по позициям 143-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) на великобурлукском направлении в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, подразделения бригады в районе населенных пунктов Меловое и Хатнее-Амбарное оказались без управления.

«Украинские расчеты наносят неизбирательные удары, пытаясь уничтожить личный состав на участке. Значительная часть боеприпасов поражает позиции 143 ОМБр, чьи военнослужащие хаотично перемещаются», — заявил источник.

В силовых структурах связывают инцидент с потерей управления подразделениями бригады.

До этого ТАСС писал, что украинские спецслужбы изъявили желание передать российской стороне координаты расположения 143-й бригады Вооруженных сил Украины. По данным источника, 143-я отдельная механизированная бригада дислоцируется на Великобурлукском направлении в Харьковской области и, по сути, брошена командованием ВСУ.

Ранее пленный ВСУ рассказал о своей мобилизации.

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