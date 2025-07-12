Генерал ФРГ признал инициативу ВС РФ на Украине

Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг подтвердил сохранение инициативы Вооруженных сил России на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

«Ситуация безусловно напряженная. Несколько месяцев наблюдаем, как российские вооруженные силы проявляют инициативу», — сказал Фройдинг, отметив их «устойчивое продвижение».

По его словам, ВСУ вынуждены передислокацию на западные рубежи. Генерал добавил, что ситуация в воздушном пространстве Украины ухудшилась, особенно над крупными городами.

Фройдинг возглавляет рабочую группу по координации военной помощи Украине при Минобороны ФРГ. Заявление сделано на фоне сообщений о продвижении российских войск в Харьковской области.

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