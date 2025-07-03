Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт вблизи Часова Яра

Российские войска взяли под контроль расположенный рядом с Часовым Яром поселок Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника» сообщает «Лента.ру».

Авторы «Военной хроники» отмечают, что освобождение Николаевки может привести к скорому завершению боев за Часов Яр.

24 июня министерство обороны РФ сообщило, что российская армия установила контроль над расположенным в ДНР населенным пунктом Дылеевка.

21 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что городские бои в Часовом Яре продолжаются, противник пока имеет возможность перебрасывать резервы.

Город Часов Яр, как и близлежащие населенные пункты, играет важную роль в силу своего географического положения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Когда российские военнослужащие установят контроль над городом, они смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее появилось видео с водружением российского флага над освобожденным селом в ДНР.