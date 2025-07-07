ВС РФ улучшили позиции в Часовом Яре

Российские войска улучшили позиции в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в целом наблюдаются успехи на Константиновском направлении, ВС берут под контроль населенные пункты.

«Мы видим и улучшения (позиций подразделений ВС РФ — прим. ред.) значительные в самом Часовом Яре, и видим, исходя из таких перспектив, в обозримой перспективе освобождение данного населенного пункта. Ну, а дальше - Константиновка», — сказал Пушилин.

6 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Часова Яра приведет к обвалу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Константиновки, Славянска и Дружковки.

2 июля сообщалось, что российские войска взяли под контроль расположенный рядом с Часовым Яром поселок Николаевка.

Город Часов Яр, как и близлежащие населенные пункты, играет важную роль в силу своего географического положения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Когда российские военнослужащие установят контроль над городом, они смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее появилось видео с водружением российского флага над освобожденным селом в ДНР.