Стало известно число поднятых в воздух российских бомбардировщиков

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в воздух подняты не менее шести российских стратегических бомбардировщиков.

«Не менее шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 ВКС России в эти минуты находятся в воздухе», — говорится в сообщении.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 подняты в воздух для выполнения задач.

По данным канала, самолеты перемещаются в направлении зоны выполнения задач. Отмечается участие не менее шести бомбардировщиков и 150 ударных беспилотных аппаратов типа «Герань». Согласно информации профильных ресурсов, это первый за продолжительное время подтвержденный вылет Ту-160.

27 июня Россия также поднимала в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3. Тогда на территории Украины находились «сотни БПЛА-камикадзе «Герань-2». После этого Воздушно-космические силы РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродрому в Хмельницкой области Украины. Также взрывы были зафиксированы в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Ранее генерал ФРГ признал инициативу ВС РФ на Украине.