Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 подняты в воздух для выполнения задач. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

По данным канала, самолеты перемещаются в направлении зоны выполнения задач. Отмечается участие не менее шести бомбардировщиков и 150 ударных беспилотных аппаратов типа «Герань». Согласно информации профильных ресурсов, это первый за продолжительное время подтвержденный вылет Ту-160.

27 июня Россия также подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3. Тогда на территории Украины находились «сотни БПЛА-камикадзе «Герань-2». После этого Воздушно-космические силы РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродрому в Хмельницкой области Украины. Также взрывы были зафиксированы в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Ранее генерал ФРГ признал инициативу ВС РФ на Украине.