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Стало известно о запуске российских стратегических бомбардировщиков

«ВО»: Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3
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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»).

«Масштабная тревога на Украине. Мониторинговые ресурсы сообщают о выходе на пусковые рубежи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 ВКС России», — говорится в сообщении.

По данным канала, в настоящее время на территории Украины уже находятся «сотни БПЛА-камикадзе «Герань-2».

Несколькими часами ранее украинское издание «Фокус» сообщило, что в Киевской области Украины произошли взрывы. По информации журналистов, в регионе начали работу системы противовоздушной обороны (ПВО).

Позже издание «Общественное. Новости» сообщило, что взрывы произошли в Киеве. В Киеве и ряде областей Украины действовало предупреждение воздушной тревоги.

Ранее подполье сообщило об ударах по базам ВСУ в Киевской и Черниговской областях.

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