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Российские военные нанесли удар «Кинжалами» по аэродрому ВСУ

«РВ»: МиГ-31 атаковали ракетами «Кинжал» аэродром ВСУ в Хмельницкой области
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродрому в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, в Староконстантинове, где находится аэродром украинской армии, прогремели взрывы.

Отмечается, что ракеты запустили истребители МиГ-31. Также по объектам Вооруженных сил Украины выпущены ударные беспилотники «Герань».

Помимо Хмельницкой области, взрывы зафиксированы в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Несколькими часами ранее «Военный обозреватель» писал, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, после чего на всей территории Украине была объявлена воздушная тревога. По данным Telegram-канала, на Украину полетели «сотни БПЛА-камикадзе «Герань-2».

До этого украинское издание «Фокус» сообщило, что в Киевской области Украины произошли взрывы. По информации журналистов, в регионе начали работу системы противовоздушной обороны.

Ранее в киевском аэропорту Жуляны произошли мощные взрывы с последующими пожарами.

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