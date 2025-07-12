Пленный ВСУ Михаил Колашик рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ряды украинской армии несмотря на наличие брони.

По словам военного, до мобилизации он трудился монтером путей на железной дороге. У таких специалистов была бронь от мобилизации. Колашик пояснил, что предприятие связывалось с военкоматом и платило деньги, чтобы таких специалистов не призывали на фронт.

«Остановилась машина полицейская... Я говорю, у меня бронь... Они такие говорят, вот сейчас все проверим — и мимо военкомата кружочек сделали, и поехали в полицейский участок... Там продержали меня до вечера. Вечером уже пробили мою бронь», — поделился пленный.

Силовики сказали Колашику, что его бронь была снята 14 февраля.

До этого ТАСС сообщало, что военнослужащие ВСУ с ограниченными возможностями после демобилизации столкнулись с трудностями при получении социальных выплат. Как рассказал украинский военный, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали его, когда он ехал на уборку урожая. Впоследствии мужчину отвезли в Сумскую область, а затем в лесопосадки на линии соприкосновения.

Ранее украинский военный обвинил командование ВСУ в неподобающем отношении к солдатам.