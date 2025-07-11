В РФ назвали главную проблему в рядах ВСУ

Одной из главных проблем в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) является дезертирство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Как следует из официальных данных украинских правоохранительных органов, количество заведенных дел по сбежавшим со службы остается по-прежнему на уровне, близком к 20 тысяч в месяц», — рассказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что насильно мобилизованные в батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) граждане Украины хотят дезертировать на Сумском направлении.

В начале июня украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что более 213 тысяч случаев дезертирства из украинской армии зарегистрировано с февраля 2022 года. По его словам, за первые пять месяцев этого года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по статьям 407 и 408 УК Украины, которые касаются самовольного оставления части.

Ранее на Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой.