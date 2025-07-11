Путин поручил обеспечить безопасность на детских базах отдыха

Путин поручил МЧС и ФСБ обеспечить безопасность объектов для отдыха детей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Росгвардией, МЧС, ФСБ обеспечить безопасность объектов для отдыха детей. Об этом пишет ТАСС.

Данное требование фигурирует в перечне поручений по итогам совещания с кабмином РФ.

«Правительству РФ принять меры по обеспечению соответствия объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления требованиям безопасности и защищенности», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул важность защиты детей от террористической угрозы.

По итогам того же совещания он поручил разработать программу развития и восстановления территорий, пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион потерял 160 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель из-за обстановки в регионе.

В ходе встречи Гладков также рассказал, что Белгородская область получила 5,7 миллиарда рублей на поддержку из федерального бюджета.

Ранее Гладков рассказал о взаимодействии с Путиным.