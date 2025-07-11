Белоусов поручил увеличить поставки нового вооружения во все группировки

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил изучить возможность наращивания объемов поставок новейшего стрелкового оружия в штурмовые подразделения всех группировок войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном «Калашников» проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения», — говорится в официальном сообщении министерства.

До этого Белоусов ознакомился с характеристиками ручного пулемета РПЛ-20. Как сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства, командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский проинформировал главу МО РФ о том, что РПЛ-20 в настоящее время находится на этапе опытной эксплуатации. Белоусов выразил свое одобрение, заявив: «потрясающе, конечно. Это хорошая штука, ничего не скажешь».

11 июля министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов совершил поездку в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России.

Ранее «Калашников» начал поставлять в ВКС РФ пистолет-пулемет ППК-20.