«Калашников» начал поставлять в ВКС РФ пистолет-пулемет ППК-20

Концерн «Калашников» начал поставлять в Воздушно-космические силы РФ пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, который предназначен для замены автомата АКС-74У в носимом аварийном запасе (НАЗ) военных летчиков. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

По его словам, ППК-20 успешно прошел все испытания и запущен в серийное производство и поставляется военным в рамках госконтракта.

«То есть это уже состоявшийся вид вооружения, который может быть адаптирован для размещения в НАЗ», — сказал специалист.

ППК-20 разработали на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН». Новое оружие отличается меньшей массой и возможностью использования быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы. Он оснащен складным прикладом, пистолетной рукояткой и новым переводчиком огня. Для ППК-20 используется бронебойный патрон 7Н21.

2 ноября 2024 года президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил о поставке белорусским военным «достаточно серьезного» количества ППК-20. По его словам, белорусские подразделения с большим удовольствием взяли на вооружение пистолеты-пулеметы и используют их. Лушников добавил, что ППК-20 также используют в российской армии.

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