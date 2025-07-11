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Глава Минобороны РФ оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20

Белоусов назвал характеристики ручного пулемета РПЛ-20 потрясающими
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Пресс-служба концерна «Калашников»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время проверки выполнения боевых задач группировки «Днепр» оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский доложил главе МО РФ, что ручной пулемет РПЛ-20 находится в опытной эксплуатации.

«Потрясающе, конечно. Это хорошая штука, ничего не скажешь», — сказал Белоусов.

В июне АО «Концерн «Калашников» отправил российским военным первую партию ручных пулеметов РПЛ-20. Пулемет разработан в двух вариантах: с длинами стволов 590 мм (общевойсковой) и 415 мм (для штурмовых подразделений).

До этого «Калашников» разработал новый ручной пулемет калибра 7,62 мм РПЛ-7 с ленточным питанием. В компании уточнили, что оружие предназначено для поражения транспортных средств противника, не имеющих брони, а также уничтожения живой силы. Для этого используются 7,62-мм патроны образца 1943 года и патроны с трассирующей пулей Т-45 или Т-45М.

Ранее «Калашников» начал поставлять в ВКС РФ пистолет-пулемет ППК-20.

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