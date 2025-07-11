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Изначально хотевший сдаться солдат ВСУ осужден на 16 лет за вторжение в Курскую область

СК РФ: желавший сдаться боец ВСУ осужден за вторжение в Курскую область
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Павел Лисицын/РИА Новости

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы Дмитрия Вербицкого, который в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгся в Курскую область. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

«Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ)», — говорится в публикации.

Представитель СК РФ добавила, что приговором суда Вербицкому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Остальную часть срока боец ВСУ проведет в исправительной колонии строгого режима.

Петренко рассказала также, что Вербицкий проходил военную службу по контракту в штурмовом батальоне в должности стрелка. 1 декабря прошлого года он вторгся на территорию Курской области, а уже 8 декабря бойца ВСУ взяли в плен российские военнослужащие, после чего он был передан следственным органам, заключила представитель СК РФ.

До этого суд вынес приговор украинскому военнослужащему Александру Прокопенко, признав его виновным в совершении террористического акта на территории Курской области. В декабре 2024 года боец ВСУ в составе вооруженной группы незаконно пересек границу России на бронеавтомобиле.

6 июня суд вынес приговор украинскому военнослужащему Сергею Войцеховскому за участие в террористическом акте на территории Курской области.

Ранее адвокат рассказал о наказании для наемниц ВСУ.

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