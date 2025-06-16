На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России вынесли приговор солдату ВСУ за атаку на мирных жителей в Курской области

СК: украинский военный получил 15 лет за нападение на жителей Курской области
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Суд вынес приговор украинскому военнослужащему Сергею Войцеховскому за участие в террористическом акте на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что в октябре 2024 года Войцеховский вместе с сослуживцами незаконно пересек границу и занял частные дома в Кореневском районе. Там он оборудовал огневые позиции и открывал стрельбу по мирным жителям и российским военным. Также он участвовал в блокировании села Ольговка.

Военнослужащие России задержали Войцеховского во время боевых действий. Суд признал доказательства, собранные Главным военным следственным управлением, достаточными для вынесения обвинительного приговора по статье о теракте.

В итоге Войцеховского приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

На прошлой неделе десантника ВСУ осудили на 16 лет за теракт в Курской области. Установлено, что в сентябре 2024-го мужчина незаконно пересек границу России и оказался в Суджанском районе. Солдат мешал эвакуации граждан, стрелял по российским военным и мирным жителям, а также участвовал в блокировании села Погребки и его оккупации.

Ранее адвокат рассказал о наказании для наемниц ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами