В России вынесли приговор солдату ВСУ за атаку на мирных жителей в Курской области

СК: украинский военный получил 15 лет за нападение на жителей Курской области

Суд вынес приговор украинскому военнослужащему Сергею Войцеховскому за участие в террористическом акте на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что в октябре 2024 года Войцеховский вместе с сослуживцами незаконно пересек границу и занял частные дома в Кореневском районе. Там он оборудовал огневые позиции и открывал стрельбу по мирным жителям и российским военным. Также он участвовал в блокировании села Ольговка.

Военнослужащие России задержали Войцеховского во время боевых действий. Суд признал доказательства, собранные Главным военным следственным управлением, достаточными для вынесения обвинительного приговора по статье о теракте.

В итоге Войцеховского приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

На прошлой неделе десантника ВСУ осудили на 16 лет за теракт в Курской области. Установлено, что в сентябре 2024-го мужчина незаконно пересек границу России и оказался в Суджанском районе. Солдат мешал эвакуации граждан, стрелял по российским военным и мирным жителям, а также участвовал в блокировании села Погребки и его оккупации.

Ранее адвокат рассказал о наказании для наемниц ВСУ.