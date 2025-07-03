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Боец ВСУ приговорен к 16 годам колонии за теракт в Курской области

Боец ВСУ Прокопенко осужден на 16 лет за теракт на территории Курской области
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Павел Лисицын/РИА Новости

Суд вынес приговор украинскому военнослужащему Александру Прокопенко, признав его виновным в совершении террористического акта на территории Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года Прокопенко в составе вооруженной группы незаконно пересек границу России на бронеавтомобиле. В Суджанском районе Курской области он участвовал в блокировании деревни Куриловка, где осуществлял запугивание местных жителей, препятствовал эвакуации гражданского населения, а также неоднократно открывал огонь по российским военным и мирным гражданам.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Подсудимый полностью признан виновным. Военный осужден на 16 лет лишения свободы: первые четыре года в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

6 июня суд вынес приговор украинскому военнослужащему Сергею Войцеховскому за участие в террористическом акте на территории Курской области. В итоге Войцеховского приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее адвокат рассказал о наказании для наемниц ВСУ.

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