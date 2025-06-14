На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат рассказал о наказании для наемниц ВСУ

Адвокат Краснов: разыскиваемых женщин-наемниц ВСУ ждут максимальные наказания
close
Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адвокат и член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов заявил, что всех женщин-наемниц, прибывших на Украину и вступивших в ряды вооруженных сил республики (ВСУ), ждут максимальные наказания в соответствии с законодательством России. Список наемниц, объявленных в розыск в РФ, опубликовало издание «АиФ».

По словам участника специальной военной операции (СВО), военно-политического эксперта Яна Гагина, женщины в ВСУ чаще всего становятся снайперами, операторами беспилотников и медиками. Эти женщины также могут переодеваться в гражданскую одежду и устраивать диверсии, отметил боец.

Снисхождения иностранным наемницам не стоит ждать в судах России, подчеркнул Краснов. Согласно российскому законодательству, преступницам грозит максимально строгое наказание. По словам адвоката, особенно это касается тех женщин, которые будут осуждены за преступления, совершенные в Курской области.

Ранее суд заочно вынес приговор наемнице из Дании за преступления в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами