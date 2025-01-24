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«Калашников» разработал новый пулемет калибра 7,62 мм

«Калашников» впервые представит российский 7,62-мм пулемет РПЛ-7 на IDEX 2025
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«Калашников»

Концерн «Калашников» разработал новый ручной пулемет калибра 7,62 мм РПЛ-7. Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно заявлению концерна, «Калашников» впервые представит новейший РПЛ-7 с ленточным питанием на международной выставке IDEX-2025.

В «Калашникове» уточнили, что РПЛ-7 разработан для поражения транспортных средств противника, не имеющих брони, а также для уничтожения живой силы. Для этого используются 7,62-мм патроны образца 1943 года с обыкновенной пулей (со стальным сердечником) 57-Н-231 и патроны с трассирующей пулей Т-45 или Т-45М.

23 января стало известно, что «Калашников» разработал новый разведывательно-ударный комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ», который также будет впервые представлен на выставке IDEX-2025. «КУБ-СМ» может использоваться для нанесения ударов по небронированной и легкобронированной военной технике, структурам командных пунктов, дивизионов зенитных ракетных комплексов и живой силе, а также объектам противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее в России завершили испытания противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М» с дистанционным управлением.

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