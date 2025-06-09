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Российские военные получат новые пулеметы РПЛ-20

«Калашников» отправил в ВС РФ партию пулеметов РПЛ-20 в расцветке «мультикам»
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Пресс-служба концерна «Калашников»

«Калашников» отправил российским военным первую партию ручных пулеметов РПЛ-20, изготовленных в расцветке «мультикам». Об этом сообщили в концерне.

«АО «Концерн «Калашников» отправило первую серийную партию легких 5,45-миллиметровых ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20 в адрес заказчика по государственному контракту на 2025 год», — отмечается в сообщении.

В концерне объяснили, что расцветка «мультикам», которая ранее применялась на новых укороченных автоматах АК-12К, обеспечивает максимальную маскировку военных и их оружия в различных типах местности.

Пулемет разработан в двух вариантах: с длинами стволов 590 мм (общевойсковой) и 415 мм (для штурмовых подразделений).

14 мая «Калашников» впервые показал укороченные и малогабаритные модификации автоматов АК-12 и АК-15, которые уже применяются в зоне специальной военной операции. Гендиректор концерна Алан Лушников отметил, что в настоящее время идет дальнейшее развитие автомата — добавление различных опций.

В конце января стало известно, что «Калашников» разработал новый ручной пулемет калибра 7,62 мм РПЛ-7 с ленточным питанием. В компании уточнили, что оружие предназначено для поражения транспортных средств противника, не имеющих брони, а также уничтожения живой силы. Для этого используются 7,62-мм патроны образца 1943 года и патроны с трассирующей пулей Т-45 или Т-45М.

Ранее «Калашников» начал поставлять в ВКС РФ пистолет-пулемет ППК-20.

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