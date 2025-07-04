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Белоусов поручил улучшить медпомощь на передовой

Белоусов поставил задачу за месяц отработать улучшение медпомощи на передовой
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Министр обороны Андрей Белоусов поставил задачу в течение месяца разработать предложения по совершенствованию системы медицинского обеспечения военнослужащих, находящихся на передовой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр обороны РФ поручил в течение месяца проработать предложения по совершенствованию системы медицинского обеспечения военнослужащих на передовой, озвученные начальниками медицинских служб группировок войск», — говорится в сообщении.

Также, по словам министра, необходимо в кратчайшие сроки подготовить перечень новых технологий, основанный на предложениях и разработках Министерства здравоохранения и ФМБА России, которые целесообразно внедрить в систему оказания медицинской помощи военнослужащим.

4 июля Белоусов провел совещание, посвященное вопросам внедрения перспективных медицинских технологий в войсках. В совещании приняли участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, заместители министра обороны Анна Цивилева и генерал-полковник Андрей Булыга, а также руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

До этого в 8-м филиале военного госпиталя имени Бурденко разработан и представлен комплекс из трех инновационных методик, предназначенных для эффективного купирования фантомных болей у участников специальной военной операции после перенесенных ампутаций конечностей.

Ранее глава Минобороны заявил об успехах наступления ВС РФ в зоне СВО.

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