Российские военные выбили ВСУ с позиций на западе ДНР

Кимаковский: группировка ВСУ выбита с позиций в селе Карла Маркса на границе ДНР

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбита с позиций в селе Карла Маркса на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наша группировка войск «Восток» выбила противника с позиций в селе Карла Маркса», — заявил он.

По словам советника, в населенном пункте остались лишь немногочисленные очаги противника, которые не оказывают сильного сопротивления.

До этого Кимаковский сообщал, что оборона ВСУ на Южно-Донецком направлении фактически пала, на большей части линии фронта остались лишь тыловые подразделения.

11 июля Telegram-канал Mash писал, что около шести тысяч боевиков ВСУ могут попасть в «огневой мешок» под Красноармейском (украинское название – Покровск) в ДНР. В публикации говорится, что Вооруженные силы РФ продвигаются на юг в Днепропетровской области. В связи с этим украинской армии приходится перебрасывать свои силы в целях укрепления обороны.

Ранее военный эксперт заявил об отступлении украинских формирований в ДНР.