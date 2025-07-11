Шесть тысяч боевиков ВСУ могут попасть в «огневой мешок» ВС России в ДНР

Mash: 6 тысяч боевиков ВСУ могут попасть в огневой мешок ВС РФ под Покровском

Около шести тысяч боевиков ВСУ могут попасть в «огневой мешок» под Красноармейском (украинское название – Покровск) в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Около 6000 ВСУшников рискуют попасть под массированную атаку ВС РФ в районе Покровска в ДНР. Это второй по счету «огневой мешок» для врагов за последние дни», — говорится в сообщении канала.

Вооруженные силы РФ, сообщает Telegram-канал, продвигаются на юг в Днепропетровской области. В этой связи украинской армии приходится перебрасывать свои силы в целях укрепления обороны.

ВС РФ продавливают линию обороны ВСУ к северу и к юго-западу от города, отмечает Mash.

3 июля Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о взятии под контроль пути снабжения Красноармейска в ДНР.

Сейчас соединяющая Красноармейск с украинскими территориями дорога постоянно находится под обстрелами российской артиллерии и дронов, а также контролируется с воздуха.

Ранее Зеленский сообщил о наступлении РФ на Покровском и Сумском направлениях.