ТАСС: дрон ВСУ пытался убить мирных жителей при эвакуации из Толстого в ДНР

Операторы беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали группу мирных жителей при эвакуации из села Толстой на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил ТАСС разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Механ».

По его словам, при эвакуации из населенного пункта гражданских лиц российским военнослужащим приходилось закрывать их собой из-за частых налетов украинских дронов, например «Бабы-Яги», а иногда некоторых людей бойцы тащили на себе.

«Были у нас тяжело раненые, и мы с моим, скажем так, вторым номером очень долго выносили их из населенного пункта», — поделился «Механ».

Военный добавил, что Вооруженные силы России смогли эвакуировать группу мирных жителей.

9 июля министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Толстой в ДНР.

8 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли под огневой контроль трассу Константиновка — Дружковка в регионе.

Ранее в США признали, что ВС РФ близки к получению полного контроля над территорией ДНР.