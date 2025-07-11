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В регионах России три человека погибли при атаках ВСУ

Губернатор Гладков: в Шебекино женщина до приезда скорой погибла из-за атаки ВСУ
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Telegram-канал Настоящий Гладков

В Белгородской области женщина погибла из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела города Шебекино погиб мирный житель. Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.

Гладков принес свои искренние соболезнования родным и близким погибшей. Он добавил, что в результате прилета боеприпасов в частном доме пробилась кровля, на территории другого дома повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, пострадали два автомобиля.

На местах падения снарядов работают сотрудники оперативных служб города, информация о последствиях уточняются.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что один человек погиб в результате атаки украинских БПЛА.

11 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о падении украинского БПЛА на территории сельскохозяйственного предприятия в Хлевенском районе. Он рассказал, что в результате происшествия погиб один человек.

Ранее в Брянской области храм получил повреждения в результате атаки дрона.

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Обстрелы Белгородской области
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