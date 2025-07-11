Один человек погиб и один пострадал в результате падения БПЛА в Липецкой области

Артамонов: в Липецкой области при падении украинского БПЛА погиб один человек

Один человек погиб в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории сельскохозяйственного предприятия в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, трагедия произошла в Хлевенском районе.

«Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Артамонов отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники всех оперативных служб. Кроме того, здесь находится глава района.

В конце губернатор обратился к родственникам погибшего, выразив им соболезнования.

11 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 155 украинских БПЛА. Больше всего целей — 53 — сбили в Курской области. В Брянской области ликвидировали 19 дронов, в Смоленской области — 15, в Белгородской области — 14, в Тульской области — 13, в Орловской области и столичном регионе — по 11. Еще семь беспилотников нейтрализовали в республике Крым, по четыре — в Липецкой области и над акваторией Черного моря, по два — в Калужской и Ростовской областях.

Ранее в Брянской области храм получил повреждения в результате атаки дрона.