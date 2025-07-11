Один человек погиб в Тульской области в результате атаки БПЛА

Один человек погиб в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Тульскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 13 дронов в небе над Тульской областью. Тем не менее без жертв обойтись не удалось.

«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — написал Миляев.

Губернатор выразил свои соболезнования семье погибшего.

11 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о падении украинского БПЛА на территории сельскохозяйственного предприятия в Хлевенском районе. Он рассказал, что в результате происшествия погиб один человек. Еще один мирный житель получил ранения, сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП находится глава района и работают сотрудники всех оперативных служб.

Как отметили в пресс-службе министерства обороны РФ, всего за ночь над регионами страны сбили 155 беспилотников. В частности, в Липецкой области уничтожили четыре дрона.

Ранее в Курской области при атаке украинского БПЛА погиб 73-летний пенсионер.