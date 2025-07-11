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В Таганроге обнаружили обломки беспилотника

Мэр Камбулова: на территории авиазавода в Таганроге обнаружены обломки БПЛА
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В Таганроге обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Средствами мобильной группы был обезврежен БПЛА. Его обломки упали на территорию ТАНТК им. Г.М. Бериева», — написала глава города.

Камбулова добавила, что в результате инцидента никто не пострадал. По ее словам, на месте работают оперативные группы.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией российских регионов 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным оборонного ведомства, больше всего дронов — 53 — уничтожили над территорией Курской области.

Накануне Брянская Епархия сообщила, что храм в городе Севске в Брянской области получил повреждения в результате атаки украинского БПЛА. Обломки беспилотника выбили дверь и повредили фасад храма.

Ранее на территорию Литвы залетел похожий на беспилотник объект.

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