В Таганроге обнаружили обломки беспилотника

Мэр Камбулова: на территории авиазавода в Таганроге обнаружены обломки БПЛА

В Таганроге обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Средствами мобильной группы был обезврежен БПЛА. Его обломки упали на территорию ТАНТК им. Г.М. Бериева», — написала глава города.

Камбулова добавила, что в результате инцидента никто не пострадал. По ее словам, на месте работают оперативные группы.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией российских регионов 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным оборонного ведомства, больше всего дронов — 53 — уничтожили над территорией Курской области.

Накануне Брянская Епархия сообщила, что храм в городе Севске в Брянской области получил повреждения в результате атаки украинского БПЛА. Обломки беспилотника выбили дверь и повредили фасад храма.

Ранее на территорию Литвы залетел похожий на беспилотник объект.