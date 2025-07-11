Родные бойцов 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавших без вести в ходе сражений на Сумском направлении, начали публиковать в интернете личные данные офицеров с целью мести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, члены семей пропавших военнослужащих считают командование 225-го полка ВСУ настоящим врагом украинского народа.

«Вдовы и матери насильно мобилизованных украинцев публикуют в социальных сетях персональные данные офицеров полка, призывая аудиторию мстить командному составу, в том числе через членов их семей», — рассказал он.

3 июля журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка ВСУ почти в полном составе пропала без вести на Сумском направлении. Военный эксперт Юрий Кнутов в ходе беседы с корреспондентами NEWS.ru выразил уверенность, что члены данного подразделения были ликвидированы, но командование намеренно скрыло эту информацию и внесло имена солдат в список пропавших без вести.

Ранее польские наемники ВСУ, переброшенные в Сумскую область, расторгли контракты и покинули свои позиции.