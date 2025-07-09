Некоторые польские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых перебросили в Сумскую область, расторгли контракт и оставили позиции. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Допросы военнопленных показали, что в окрестности села Садки [Сумской области] перебросили группу польских наемников, часть из которых разорвала контракт с ВСУ — со 132-м отдельным разведывательным батальоном — и оставила позиции», — уточнил источник.

Уточняется, что отношение к наемникам на Украине лучше, чем к насильно мобилизованным гражданам. В частности, они могут заключить контракт с бригадой ВСУ и в любой момент разорвать его без финансовых потерь.

«Дальше — стартовая выплата, получение довольствия во время обучения на полигонах, нахождения в тыловых районах и в момент переброски к линии боевого соприкосновения — увольнение из рядов ВСУ», — рассказали в российских силовых структурах.

По словам источника, это «идеальная схема заработка для польских наркоманов и безработных». Они со сравнительно минимальными рисками зарабатывают иногда более миллиона гривен (1,87 млн рублей) и возвращаются в свою страну.

8 июля появилась информация о присутствии южнокорейских наемников в Сумской области. Они также действуют в составе 132-го отдельного разведывательного батальона в районе села Садки.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские войска с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» уничтожили цеха ВСУ по производству беспилотников в районе Конотопа Сумской области.

Ранее ВС РФ поразили пункты дислокации украинских военных и наемников.