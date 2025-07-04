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Стала известна судьба пропавших без вести штурмовиков ВСУ

Военэксперт Кнутов: командование ВСУ специально скрыло гибель роты штурмовиков
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командование ВСУ намеренно скрыло гибель роты штурмовиков на Сумском направлении, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, подразделение практически перестало существовать, при этом командование ВСУ записало военнослужащих пропавшими без вести. Кнутов подчеркнул, что украинские военачальники осведомлены о реальной судьбе бойцов, но предпочитает скрывать эту информацию.

3 июля вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти в полном составе пропала без вести на Сумском направлении. Эту информацию также подтвердили родственники украинских военных.

28 июня сообщалось, что родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины, пропавших без вести во время операции в районе села Крынки на левом берегу Днепра, вышли на митинг в центре Киева с требованием ускорить поиски бойцов. Близкие военных рассказали, что уже год ничего о них не знают и требуют от властей как можно скорее их найти.

Ранее Зеленского обвинили в хайпе на пропаже солдат ВСУ в Херсонской.

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