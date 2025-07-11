В Смоленской области сбиты три украинских беспилотника

В Смоленской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, объекты инфраструктуры также не были повреждены. На месте работают оперативные службы.

Утром 10 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за ночь ликвидировали 14 украинских дронов над регионами страны и акваторией Черного моря. Восемь беспилотников сбили над Черным морем, по два — в Белгородской области и республике Крым, по одному — в Пензенской и Курской областях.

Позже в воздушном пространстве Белгородской области перехватили еще 11 беспилотных летательных аппаратов. С 7:00 до 7:30 мск в регионе сбили три дрона, а с 8:00 до 10:00 мск — восемь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали к ответу Украине в «стократном размере» за удар по пляжу в Курске.