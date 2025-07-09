Минобороны: ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в 135 районах

Российские войска нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 135 районах в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили, что Украина за сутки подверглась атаке 728 беспилотников типа «Герань» и других видов, а также ракет.

По данным mk.ru, в ночь на 9 июля ВКС РФ осуществили «одну из наиболее масштабных и тщательно спланированных атак с начала лета».

Накануне Минобороны России сообщало, что российские войска нанесли поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что атака российских дронов на Украину стала показательной.