ВС РФ уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Сумской области

Российские войска с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» уничтожили цеха ВСУ по производству беспилотников в районе Конотопа Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой Минобороны России.

Уточняется, что ведомство опубликовало кадры уничтожения цехов. Подробностей не приводится.

Кроме того, российские военные с помощью «Герани-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области.

1 июля Минобороны сообщало, что российские войска с помощью «Гераней-2» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Райского в Донецкой народной республике. Дрон влетел в здание, где была оборудована позиция ВСУ, после этого произошел взрыв.

ВС РФ 3 июля нанесли массированный ответный удар по предприятиям ВПК, военному аэродрому и НПЗ в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в результате атаки повреждения были зафиксированы в шести районах города. Глава МИД Украины Андрей Сибига вновь призвал усилить санкции против Москвы, а украинский лидер Владимир Зеленский назвал удар одним из самых массированных за последнее время. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны сообщило, что над Россией было сбито более 90 украинских беспилотников.