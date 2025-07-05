На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Сумской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили цеха по производству украинских БПЛА в Конотопе
true
true
true

Российские войска с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» уничтожили цеха ВСУ по производству беспилотников в районе Конотопа Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой Минобороны России.

Уточняется, что ведомство опубликовало кадры уничтожения цехов. Подробностей не приводится.

Кроме того, российские военные с помощью «Герани-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области.

1 июля Минобороны сообщало, что российские войска с помощью «Гераней-2» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Райского в Донецкой народной республике. Дрон влетел в здание, где была оборудована позиция ВСУ, после этого произошел взрыв.

ВС РФ 3 июля нанесли массированный ответный удар по предприятиям ВПК, военному аэродрому и НПЗ в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в результате атаки повреждения были зафиксированы в шести районах города. Глава МИД Украины Андрей Сибига вновь призвал усилить санкции против Москвы, а украинский лидер Владимир Зеленский назвал удар одним из самых массированных за последнее время. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны сообщило, что над Россией было сбито более 90 украинских беспилотников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами