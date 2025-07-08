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Стало известно об участии наемников из Южной Кореи в конфликте на Украине

ТАСС: южнокорейские наемники ВСУ участвуют в сражениях в Сумской области
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Gleb Garanich/Reuters

Наемники из Южной Кореи принимают участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, во время допросов пленные украинские солдаты рассказывают о присутствии южнокорейских наемников в Сумской области.

«В составе 132-го ОРБ (отдельного разведывательного батальона. — «Газета.Ru») в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — уточнил он.

15 июня агентство «Рёнхап» сообщило, что новое правительство Южной Кореи пока не готовит поставки военной помощи Украине. Речь идет о правительстве, пришедшем к власти после победы кандидата от «Демократической партии» Ли Чжэ Мёна на президентских выборах.

В статье приводились слова директора Управления национальной безопасности Ви Сон Рака о готовности Сеула и дальше оказывать Киеву те меры поддержки, которые он уже пообещал и начал предоставлять. При этом «никаких новых мер по поддержке пока не планируется», подчеркнул чиновник.

Ранее востоковед Андрей Ланьков не исключил, что новый президент Южной Кореи захочет наладить отношения с РФ.

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